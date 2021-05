Quale vaccino sarà dato a chi ha meno di 60 anni (Di domenica 2 maggio 2021) Da quando è iniziata la campagna di vaccinazione contro il coronavirus, tutto è proseguito senza intoppi fino a marzo. In quel periodo, a seguito di alcuni casi di trombosi registrati tra la popolazione, è arrivata la prima sospensione del vaccino Astrazeneca, durata pochi giorni. Il mese successivo, l’Ema e l’Aifa hanno espresso un nuovo orientamento, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 2 maggio 2021) Da quando è iniziata la campagna di vaccinazione contro il coronavirus, tutto è proseguito senza intoppi fino a marzo. In quel periodo, a seguito di alcuni casi di trombosi registrati tra la popolazione, è arrivata la prima sospensione delAstrazeneca, durata pochi giorni. Il mese successivo, l’Ema e l’Aifa hanno espresso un nuovo orientamento, InsideOver.

StaserasolounTG : RT @LaZebraAPuah: Pare che in Lazio si possa scegliere quale vaccino fare, caro ministro @robersperanza. Ma stiamo scherzando? - Finferlo : @CalaminiciM Signora e semplice: vale per tutta Italia Il Lazio ha un sito, una app dal quale prenotare, e noto qua… - sulsitodisimone : RT @LaZebraAPuah: Pare che in Lazio si possa scegliere quale vaccino fare, caro ministro @robersperanza. Ma stiamo scherzando? - LaZebraAPuah : Pare che in Lazio si possa scegliere quale vaccino fare, caro ministro @robersperanza. Ma stiamo scherzando? - pazzeeskamilano : @danielamartani Per me una che nega l'esistenza del covid ed è contro il vaccino, unica arma con la quale si può us… -