Puglia, sfuma la zona gialla. Sardegna arancione. Valle d'Aosta unica regione rossa. La mappa dei colori da lunedì (Di domenica 2 maggio 2021) L'Italia entra nel mese di maggio colorata in gran parte di giallo ad eccezione di alcune regioni del Sud (in arancione) e della piccola Valle d'Aosta (in rosso). Rispetto alla settimana... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 2 maggio 2021) L'Italia entra nel mese di maggio colorata in gran parte di giallo ad eccezione di alcune regioni del Sud (in) e della piccolad'(in rosso). Rispetto alla settimana...

infoitinterno : Sfuma il passaggio in zona gialla, la Puglia rimane arancione - BortoneMauro : RT @LecceSette: Sfuma il passaggio in zona gialla, la Puglia rimane arancione - infoitinterno : Sfuma la zona gialla per la Puglia: resta in arancione - LecceSette : Sfuma il passaggio in zona gialla, la Puglia rimane arancione - Borderline_24 : #Covid, la Puglia resta in arancione: sfuma l’ipotesi dell’allentamento delle misure -