Puglia | sfuma la zona gialla Sardegna arancione Valle d' Aosta unica regione rossa La mappa dei colori da lunedì

L'Italia entra nel mese di maggio colorata in gran parte di ad eccezione di alcune regioni del Sud (in ) e della piccola Valle d'Aosta (in ). Rispetto alla settimana scorsa le modifiche sono minime: ...In complesso " sottolinea Coldiretti- quasi 22000 ristoranti, bar, mense e pizzerie e gli agriturismi operanti insviluppano un fatturato annuale di oltre 5 miliardi di euro che ora è ...L'Italia entra nel mese di maggio colorata in gran parte di giallo ad eccezione di alcune regioni del Sud (in arancione) e della piccola Valle d'Aosta (in rosso). Rispetto alla ...Per la Puglia, dunque, sfuma l'ipotesi di passare da lunedì in zona gialla insieme alla gran parte delle regioni italiane. La Puglia rimane in zona arancione, almeno per un'altra settimana. La Valle d ...