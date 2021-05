“Pronto a infilarsi nella tana del nemico Berlusconi” Dago-bomba su Michele Santoro | fin dove si spinge per il suo libro

(Di domenica 2 maggio 2021) Stasera, domenica 2 maggio,sarà ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena. Si tratta della terza comparsata su La7 nel giro di una settimana: prima era andato a trovare Lilli Gruber a Otto e Mezzo, poi Enrico Mengli ha dedicato uno Speciale del Tg di La7 incentrato sulla mafia. Il tutto per promuovere il suo ultimoappena uscito. E la mafia è il filo conduttore che lo lega anche a Giletti, che da qualche tempo vive sotto scorta, in seguito alle minacce ricevute dal boss Filippo Graviano. Su tale temaha collezionato numerose e storiche pagine televisive. Ma a proposito del piccolo schermo, l'ex conduttore della Rai sembra avervi fatto definitivamente ritorno: stando alle indiscrezioni raccolte daspia, l'agenda di ...

5emme8 : @ImolaOggi Questo è uno che adora infilarsi il bagnoschiuma Vidal nel deretano quando si doccia poi, quando gli sci… - __Outsider___ : @piaumusic @manginobrioches L'importante è ribadirlo, perché c'è sempre qualcuno pronto a infilarsi nelle pieghe de… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronto infilarsi

Tutto Lega Pro

... e passavano le giornate a caccia di qualche campo libero pera scambiare qualche palla. ... "Non sento nessuna aspettativa " ha detto " e so che papà èad aiutarmi ogni volta che ne ho ...... Foden ci prova da buona posizione e Navas si fa trovare. Secondo tempo Il Manchester ... il quale vede la sferabeffarda in rete sul secondo palo. I Citizens completano la ...Bene, molto bene. Ci sono voluti giorni di discussioni, di pressioni, di confronti ma alla fine ha prevalso l’interesse comune, quello per la città. Milano non poteva permettersi un altro anno senza i ...Il caso accaduto all'ospedale di Legnano è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi bizzarri. Incidenti dolorosi, con conseguenze più esilaranti che gravi ...