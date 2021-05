Programmi Tv oggi domenica 2 Maggio 2021, Stasera in tv Film da non perdere (Di domenica 2 maggio 2021) Su Rai Uno alle 21.25 La compagnia del cigno 2 «Legami spezzati» Le bugie di Matteo hanno spezzato il legame di fiducia su cui si fonda la Compagnia: i ragazzi ora sono uno contro l’altro. Sofia prova a fare da paciere, ma è tutto inutile. Intanto Teoman fa di tutto per screditare Luca (Alessio Boni, 54): tra i due è scontro aperto. A seguire, «In guerra e in amore». Su Rai Due alle 21.00 The Rookie «La fiera» L’ingombrante mamma di Nolan (Nathan Fillion, 50), Evelyn, si presenta a casa sua senza preavviso. L’ex compagno l’ha accusata di aver venduto l’anello di fidanzamento. Doug e Jackson arrivano sul luogo dell’omicidio di un ragazzo ispanico, subito raggiunti dalla neo detective Lopez. Su Rai Tre alle 20.00 Che tempo che fa Dalle 20 a mezzanotte per conoscere meglio i grandi della cultura, della politica, dello spettacolo e dello sport. Nuova puntata del talk show condotto da Fabio ... Leggi su newsitaliane (Di domenica 2 maggio 2021) Su Rai Uno alle 21.25 La compagnia del cigno 2 «Legami spezzati» Le bugie di Matteo hanno spezzato il legame di fiducia su cui si fonda la Compagnia: i ragazzi ora sono uno contro l’altro. Sofia prova a fare da paciere, ma è tutto inutile. Intanto Teoman fa di tutto per screditare Luca (Alessio Boni, 54): tra i due è scontro aperto. A seguire, «In guerra e in amore». Su Rai Due alle 21.00 The Rookie «La fiera» L’ingombrante mamma di Nolan (Nathan Fillion, 50), Evelyn, si presenta a casa sua senza preavviso. L’ex compagno l’ha accusata di aver venduto l’anello di fidanzamento. Doug e Jackson arrivano sul luogo dell’omicidio di un ragazzo ispanico, subito raggiunti dalla neo detective Lopez. Su Rai Tre alle 20.00 Che tempo che fa Dalle 20 a mezzanotte per conoscere meglio i grandi della cultura, della politica, dello spettacolo e dello sport. Nuova puntata del talk show condotto da Fabio ...

