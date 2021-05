Probabili formazioni Roma-Manchester United: ritorno semifinale Europa League 2020/2021 (Di domenica 2 maggio 2021) Le Probabili formazioni di Roma-Manchester United, match di ritorno delle semifinali di Europa League 2020/2021. Si gioca alle 21:00 di giovedì 6 maggio nella cornice dello stadio Olimpico. La partita di andata ad Old Trafford è finita 6-2 per i red devils, un risultato che lascia poche speranze ai giallorossi, orfani anche di Veretout, Spinazzola e Pau Lopez mentre Diawara è in forte dubbio e potrebbe aprire spazi per il ritorno in mediana di Bryan Cristante. Possibile chance invece per le due punte, come a Genova con Borja Mayoral e Dzeko pronti a partire dal 1? con Pellegrini alle loro spalle. In difesa, torna Mancini dopo aver scontato il turno di squalifica. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) Ledi, match didelle semifinali di. Si gioca alle 21:00 di giovedì 6 maggio nella cornice dello stadio Olimpico. La partita di andata ad Old Trafford è finita 6-2 per i red devils, un risultato che lascia poche speranze ai giallorossi, orfani anche di Veretout, Spinazzola e Pau Lopez mentre Diawara è in forte dubbio e potrebbe aprire spazi per ilin mediana di Bryan Cristante. Possibile chance invece per le due punte, come a Genova con Borja Mayoral e Dzeko pronti a partire dal 1? con Pellegrini alle loro spalle. In difesa, torna Mancini dopo aver scontato il turno di squalifica. Le...

