Probabili formazioni Manchester City-Psg, semifinale ritorno Champions League 2020/2021 (Di domenica 2 maggio 2021) Le Probabili formazioni di Manchester City-Psg, ritorno delle semifinali di Champions League 2020/2021. A Etihad i citizens difendono l’1-2 dell’andata per staccare il pass per quella che sarebbe la prima finale della sua storia. I francesi, però, hanno la possibilità di ribaltare la sconfitta subita nel primo dei due atti. Calcio d’inizio alle ore 21 di martedì 4 maggio, diretta tv in chiaro su Canale 5 e in pay su Sky Sport Uno. Andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici. QUI City – Guardiola ha in mente ancora un attacco senza punti di riferimento con Bernardo Silva, Foden e Mahrez ad alternarsi nei tre davanti. QUI PSG – Per la rimonta Pochettino potrebbe pensare di affidarsi a Kean davanti con Neymar ... Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) Ledi-Psg,delle semifinali di. A Etihad i citizens difendono l’1-2 dell’andata per staccare il pass per quella che sarebbe la prima finale della sua storia. I francesi, però, hanno la possibilità di ribaltare la sconfitta subita nel primo dei due atti. Calcio d’inizio alle ore 21 di martedì 4 maggio, diretta tv in chiaro su Canale 5 e in pay su Sky Sport Uno. Andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Guardiola ha in mente ancora un attacco senza punti di riferimento con Bernardo Silva, Foden e Mahrez ad alternarsi nei tre davanti. QUI PSG – Per la rimonta Pochettino potrebbe pensare di affidarsi a Kean davanti con Neymar ...

SkySport : Probabili formazioni di Udinese-Juventus ? #UdineseJuve Fischio d'inizio alle 18 LIVE su Sky Sport Serie A… - infoitsport : Le probabili formazioni di Torino-Parma: Colombi ancora tra i pali, Sanabria con Belotti - infoitsport : Serie C, Cesena-Arezzo: così le probabili formazioni - infoitsport : Sampdoria-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in tv - PagineRomaniste : LIVE - #SampdoriaRoma, le probabili formazioni. Chance per #Pastore. #Cristante torna in mezzo al campo #ASRoma -