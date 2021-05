Primo Maggio, il ritorno della musica sul palco del Concertone (Di domenica 2 maggio 2021) Lo slogan è stato scelto con attenzione. «L’Italia si cura con il lavoro», ha recitato il sottotitolo del Concertone, che il Primo Maggio, a quattordici mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ha riportato in piazza la musica, le voci, i tecnici: maestranze ferme da troppo tempo perché l’indifferenza possa (ancora) accompagnarne l’indigenza. Insieme, il settore dello spettacolo ha potuto riaccendersi e, sul palco, nella lunga maratona che, dalle 16.30 alle 24 è andata in onda su RaiTre, diversi artisti hanno voluto dare voce alla propria soddisfazione. «Grazie per averci fatto tornare a respirare», ha urlato Motta, mentre altri – fra i tanti che nelle sei ore di musica si sono affaccendati sul palcoscenico del Concertone – hanno utilizzato il proprio microfono per messaggi, personali e urgenti. Leggi su vanityfair (Di domenica 2 maggio 2021) Lo slogan è stato scelto con attenzione. «L’Italia si cura con il lavoro», ha recitato il sottotitolo del Concertone, che il Primo Maggio, a quattordici mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ha riportato in piazza la musica, le voci, i tecnici: maestranze ferme da troppo tempo perché l’indifferenza possa (ancora) accompagnarne l’indigenza. Insieme, il settore dello spettacolo ha potuto riaccendersi e, sul palco, nella lunga maratona che, dalle 16.30 alle 24 è andata in onda su RaiTre, diversi artisti hanno voluto dare voce alla propria soddisfazione. «Grazie per averci fatto tornare a respirare», ha urlato Motta, mentre altri – fra i tanti che nelle sei ore di musica si sono affaccendati sul palcoscenico del Concertone – hanno utilizzato il proprio microfono per messaggi, personali e urgenti.

