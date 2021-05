Primo maggio, cosa sappiamo dell’accusa di censura di Fedez alla Rai | VIDEO (Di domenica 2 maggio 2021) Tutto (l’affaire pubblico) è iniziato ieri pomeriggio, quando il leader della Lega Matteo Salvini ha pubblicato un VIDEO su facebook, in cui chiedeva che la Rai si accertasse che nessun artista “de sinistra” salisse sul palco per – citiamo con tanto di finto (e rabbridivedente) romanaccio – far “discorsi de sinistra”, dato che “il concertone è organizzato dai sindacati Cgil, Cisl, e Uil e costa circa 500.000 euro agli italiani, “a tutti gli italiani”. Tanto che alcuni signori onorevoli della Lega della Vigilanza Rai (e non solo), hanno addirittura detto “se Fedez userà a fini personali il concerto del 1 maggio per fare politica, calpestando il senso della festa dei lavoratori, la Rai dovrà impugnare il contratto e lasciare che i sindacati si sobbarchino l’intero costo dell’evento”. Ma Fedez non si è lasciato ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Tutto (l’affaire pubblico) è iniziato ieri pomeriggio, quando il leader della Lega Matteo Salvini ha pubblicato unsu facebook, in cui chiedeva che la Rai si accertasse che nessun artista “de sinistra” salisse sul palco per – citiamo con tanto di finto (e rabbridivedente) romanaccio – far “discorsi de sinistra”, dato che “il concertone è organizzato dai sindacati Cgil, Cisl, e Uil e costa circa 500.000 euro agli italiani, “a tutti gli italiani”. Tanto che alcuni signori onorevoli della Lega della Vigilanza Rai (e non solo), hanno addirittura detto “seuserà a fini personali il concerto del 1per fare politica, calpestando il senso della festa dei lavoratori, la Rai dovrà impugnare il contratto e lasciare che i sindacati si sobbarchino l’intero costo dell’evento”. Manon si è lasciato ...

makkox : primo maggio - VittorioSgarbi : Se decidi di partecipare al concerto del Primo Maggio parli di lavoro, non fai un comizio per attaccare i tuoi avve… - Agenzia_Ansa : Concertone del Primo Maggio, è scontro tra Fedez e Salvini. Il leader della Lega: 'Costa circa 500.000 euro agli it… - bbavanzz : Seguo il concerto del primo maggio da anni, riuscendo a vederne anche 3 dal vivo. In tutti questi anni ci sono sem… - INGFiore2 : RT @fattoquotidiano: FEDEZ CONTRO LA LEGA Il rapper dal palco del primo maggio si scaglia contro i detrattori del disegno di legge anti-omo… -