Primarie: Pd, ecco i candidati Lo Russo, Tresso, Lavolta (Di domenica 2 maggio 2021) Stefano Lo Russo, Francesco Tresso e Enzo Lavolta. Sono i tre nomi che hanno presentato la disponibilità a candidarsi alle Primarie del centrosinistra per decidere chi correrà per diventare sindaco di Torino. Secondo il Regolamento di coalizione il termini per presentare la disponibilità era le 15 di domenica 2 maggio e tra sono le disponibilità segnalata, in ordine di presentazione: appunto Lo Russo, Tresso e Lavolta. Mentre non appare Gianna Pentenero che ha fatto un passo a lato rinunciando alla candidatura. Da domani mattina sarà disponibile la modulistica preposta per la raccolta delle sottoscrizioni da richiedere a partitodemocratico.to@gmail.com che dovrà essere riconsegnata entro il 23 maggio in modo da consentire al comitato organizzatore di proclamare i ...

