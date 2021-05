Primarie | Lo Russo | “Comunicato al Comitato organizzativo la mia candidatura”

(Di domenica 2 maggio 2021) Stefano Loha ufficialmente presentato la dichiarazione diper ledel centrosinistra. Che l’attuale capogruppo del Partito Democratico fosse intenzionato a candidarsi non era certo un mistero, anzi la sua campagna elettorale era già iniziata. Ma ora arriva l’ufficialità dei documenti. “Ho appena trasmesso via mail ale di garanzia delleper il Candidato Sindaco del Centrosinistra la mia Dichiarazione dicorredata dal Documento Programmatico” scrive su Facebook Lo. “Si tratta del primo atto formale, previsto dal Regolamento, necessario per l’inizio delle. Sono molto contento di poter partecipare e ringrazio davvero tutti per il sostegno e la ...

Stefano Lo Russo ha ufficialmente presentato la dichiarazione di candidatura per le primarie del centrosinistra. Che l'attuale capogruppo del Partito Democratico fosse intenzionato a candidarsi non er ...
Letta però tira dritto e rivendica le primarie: «Non sono una scelta di risulta, ma una tappa fondamentale nel nostro partito». Ecco, il voto del 12 giugno sarà una contesa in salita per tutti i civic ...