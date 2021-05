Premier League, Manchester United Liverpool rinviata: il motivo (Di domenica 2 maggio 2021) La sfida di Premier League tra Manchester United e Liverpool è stata rinviata a causa dell’invasione dei tifosi sul prato dell’Old Trafford La sfida di Premier League tra Manchester United e Liverpool è stata rinviata a causa dell’invasione dei tifosi sul prato dell’Old Trafford. Rimandata, così, la festa del Manchester City per la vittoria del titolo nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) La sfida ditraè stataa causa dell’invasione dei tifosi sul prato dell’Old Trafford La sfida ditraè stataa causa dell’invasione dei tifosi sul prato dell’Old Trafford. Rimandata, così, la festa delCity per la vittoria del titolo nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

