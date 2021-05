Premier League | caos Old Trafford | Manchester United-Liverpool rinviata

(Di domenica 2 maggio 2021). È questa la decisione a cui si è giunti dopo l’invasione dei tifosi delloall’Old. Tifosi che sono riusciti ad entrare sul terreno di gioco, per protestare contro la proprietà della famiglia Glazer. Situazione che non ha permesso alle squadre di arrivare all’impianto sportivo per la gara che sarebbe dovuta iniziare alle 17.30. Dopo poco più di un’ora, la decisione di rinviare il big match. SportFace.

SkySport : Noel Gallagher a Sky: 'Mancini secondo solo a Guardiola. Tutti amiamo Di Canio'. VIDEO - SkySport : Leicester 2016, cosa fanno oggi i giocatori della rosa che vinsero la Premier League - SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE RINVIATA LA PARTITA TRA MANCHESTER UNITED E LIVERPOOL Prima della partita invasione di cam… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE RINVIATA LA PARTITA TRA MANCHESTER UNITED E LIVERPOOL Prima della partita invasione di campo dei tif… - leorabelosilva : @lbertozzi Climinha Sul-americano na Premier league -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Sky Sport

Come annunciato dallastessa infatti, le due squadre non cominceranno la partita prevista inizialmente alle 17,30 a causa dell'invasione dell'impianto di gioco da parte dei tifosi dei ...Elneny - Aubameyang, l Arsenal vince in attesa del Villarreal 3 ORE FA Prima i tifosi hanno ostacolato l arrivo del bus della squadra poi hanno deciso di entrare in campo per ...Inter, lo scudetto di Antonio Conte; Inter scudetto, la Juve si congratula e tifosi si arrabbiano; NordEst (Adnkronos) – L’inter è campione d’Italia. Grazie al passo falso ...Da autentico esubero a uomo scudetto nel giro di poche settimane: Christian Eriksen si è rivelato l'uomo in più alla corte di Antonio Conte per la corsa al titolo nel rush finale di stagione. Gol deci ...