Posillipo | sanzionato fioraio abusivo | aveva bloccato passaggio pedonale con 3mila piante

(Di domenica 2 maggio 2021) Vendevae fiori occupando abusivamente unsenza neanche l’autorizzazione alla vendita. Così un53enne diè stato denunciato per invasione di terreni e multato per occupazione di suolo pubblico, assenza di autorizzazione alla vendita al dettaglio in media struttura e per non aver esposto la tabella pubblicitaria sul frontespizio d’ingresso. Al termine dell’operazione sono state sequestrate 3378 trae fiori e 70 sacchi di terreno. Secondo quanto riportato da Il Mattino, gli agenti del commissariato del comune nella provincia di Napoli, i militari del comando provinciale della guardia di finanza del capoluogo campano e il personale della polizia locale hanno effettuato un controllo allo scorso mercoledì mattina. ...

Ultime Notizie dalla rete : Posillipo sanzionato

Il Fatto Quotidiano

