Porta di Roma, inaugurato il nuovo centro vaccinale: si parte con 1000 dosi al giorno di Pfizer (Di domenica 2 maggio 2021) Un nuovo hub vaccinale della Regione Lazio all’interno del centro commerciale di Porta di Roma realizzato in collaborazione tra ASL Roma 1 e Croce Rossa Italiana. Ad inaugurare la struttura il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, il Commissario Straordinario, Generale Francesco Paolo Figliuolo, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, il Presidente di Croce Rossa, Francesco Rocca, il Direttore Generale della ASL Roma 1, Angelo Tanese e il Direttore del centro Commerciale Porta di Roma, Filippo de Ambrogi. La tensostruttura di circa 1.000 mq è composta da 26 postazioni per anamnesi, 24 box per inoculazione vaccino e 4 postazioni di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 maggio 2021) Unhubdella Regione Lazio all’interno delcommerciale didirealizzato in collaborazione tra ASL1 e Croce Rossa Italiana. Ad inaugurare la struttura il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, il Commissario Straordinario, Generale Francesco Paolo Figliuolo, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, il Presidente di Croce Rossa, Francesco Rocca, il Direttore Generale della ASL1, Angelo Tanese e il Direttore delCommercialedi, Filippo de Ambrogi. La tensostruttura di circa 1.000 mq è composta da 26 postazioni per anamnesi, 24 box per inoculazione vaccino e 4 postazioni di ...

Roma : #Romember - Ricordi di Roma - Le antiche porte di Roma ?? Porta San Giovanni - 1970: #BuongiornoRoma © Archivio Cap… - VittorioSgarbi : Il 9 maggio riaprono al pubblico le mostre di Palazzo Doebbing a Sutri (Viterbo); un buon motivo per i romani per u… - aboccadaverita : RT @SaluteLazio: L’Italia ce la fa e in fretta! La Regione Lazio apre un nuovo centro vaccinazioni anticovid a Porta di Roma. Qui #aslrom… - Nat_Casatelli : RT @SaluteLazio: L’Italia ce la fa e in fretta! La Regione Lazio apre un nuovo centro vaccinazioni anticovid a Porta di Roma. Qui #aslrom… - CorriereCitta : Porta di Roma, inaugurato il nuovo centro vaccinale: si parte con 1000 dosi al giorno di Pfizer -