Ponte sullo Stretto, dopo il Pnrr si cercano altre strade (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Ponte sullo Stretto non è stato inserito nel Recovery plan ma c'è chi ha già annunciato battaglia a sostegno della costruzione dell'opera. L'idea è quella di poter comunque cogliere questo particolare momento per realizzare il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, se non con le risorse europee del Recovery, attingendo ad altri fondi o utilizzando altre forme di finanziamento. Tanti, tra cui parlamentari e amministratori, nelle scorse settimane hanno chiesto che l'infrastruttura fosse inserita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o che almeno vi fossero comprese le opere accessorie, quelle da realizzare a terra. In realtà nel Pnrr per lo Stretto ha trovato spazio l'acquisto di nuove navi “ecologiche” per un collegamento più veloce e sostenibile. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ilnon è stato inserito nel Recovery plan ma c'è chi ha già annunciato battaglia a sostegno della costruzione dell'opera. L'idea è quella di poter comunque cogliere questo particolare momento per realizzare il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, se non con le risorse europee del Recovery, attingendo ad altri fondi o utilizzandoforme di finanziamento. Tanti, tra cui parlamentari e amministratori, nelle scorse settimane hanno chiesto che l'infrastruttura fosse inserita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o che almeno vi fossero comprese le opere accessorie, quelle da realizzare a terra. In realtà nelper loha trovato spazio l'acquisto di nuove navi “ecologiche” per un collegamento più veloce e sostenibile. Il ...

matteosalvinimi : #Salvini: assolutamente a favore del Ponte sullo Stretto, farebbe parlare dell'Italia in tutto il mondo, assorbireb… - fattoquotidiano : Ponte sullo stretto, Draghi: “Pronta la relazione, nei prossimi giorni sarà inviata al Parlamento” - DirettaSicilia : Ponte sullo Stretto, dopo il Pnrr si cercano altre strade, - calabraducia : RT @salzheimer: 'Liberare la RAI dal controllo politico' è un po' come 'è giunto il momento di rilanciare il mezzogiorno col ponte sullo st… - salzheimer : 'Liberare la RAI dal controllo politico' è un po' come 'è giunto il momento di rilanciare il mezzogiorno col ponte sullo stretto'. -