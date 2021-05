Pomeriggio surreale a Manchester | rinviata la gara con il Liverpool

Leggi su zon

(Di domenica 2 maggio 2021) I tifosi delUnited invadono Old Trafford e impediscono l’inizio della partita contro il: i motivi della protesta Doveva essere undi spettacolo a. Invece no, la partita contro ilnon ha mai avuto inizio. I tifosi dei Red Devils hanno superato le barriere fuori dallo stadio e hanno invaso il campo per protestare contro la famiglia Glazer. C’è stato subito l’intervento della polizia e un primo rinvio temporaneo del match, fino alla decisione finale di non scendere in campo. “Decidiamo noi quando giocate” e “Glazer Out” sono le principali frasi che vediamo da settimane sugli striscioni. Una presa di posizioni di alcuni tifosi, che nasce dall’idea della Super Lega, che vedeva nel proprietario delUnited uno dei ...