Polemica politica tra il rapper e Salvini mentre il centrosinistra ringrazia unanime (Di domenica 2 maggio 2021) politica e spettacolo al primo maggio, con al centro, più che i temi del lavoro, di cui si è parlato tanto ieri, l'omofobia. Stamattina infatti non si fanno attendere le reazioni del mondo politico al ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 2 maggio 2021)e spettacolo al primo maggio, con al centro, più che i temi del lavoro, di cui si è parlato tanto ieri, l'omofobia. Stamattina infatti non si fanno attendere le reazioni del mondo politico al ...

fridayiminI0ve : ultimo rt non per fare polemica contro fedez ma per riconoscere che è vero che le lotte vere ci sono da sempre e ch… - cristin86212732 : RT @SciroccatoS: Ma il problema non è dx o sx,ma l'intera classe politica che ha fatto e fa'( da sempre) della RAI, la propria cassa di ris… - SciroccatoS : Ma il problema non è dx o sx,ma l'intera classe politica che ha fatto e fa'( da sempre) della RAI, la propria cassa… - VailatiSergio : RT @ItalicaTestudo: Intanto, con la scusa del sostegno alla legge Zan e della polemica politica contro Salvini e Meloni, stasera #Fedez pia… - CorriereQ : Fedez: Da Letta a Di Maio le prese di posizione per il ddl Zan. Salvini: ‘Polemica interna alla sinistra’ -