Pisa. Piazza Toniolo: intervento di riqualificazione della zona di ingresso in San Martino (Di domenica 2 maggio 2021) Partiranno domani, lunedì 3 maggio, in Piazza Toniolo, i lavori di riqualificazione della zona di accesso al quartiere di San Martino. L’intervento ha un costo complessivo di 87.500 euro e consiste nella riqualificazione del punto di ingresso a via Ceci da Piazza Toniolo, in corrispondenza del varco di zona a traffico limitato.«Con questo intervento – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa – vogliamo dare seguito a quell’operazione di riqualificazione urbana del centro storico che stiamo mettendo in campo fin dal nostro primo giorno di insediamento. Con questo primo progetto, in particolare, vogliamo creare un “modello” replicabile ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 2 maggio 2021) Partiranno domani, lunedì 3 maggio, in, i lavori didi accesso al quartiere di San. L’ha un costo complessivo di 87.500 euro e consiste nelladel punto dia via Ceci da, in corrispondenza del varco dia traffico limitato.«Con questo– dichiara l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa – vogliamo dare seguito a quell’operazione diurbana del centro storico che stiamo mettendo in campo fin dal nostro primo giorno di insediamento. Con questo primo progetto, in particolare, vogliamo creare un “modello” replicabile ...

CampiGiovanna1 : RT @VittorioBanti: 27 euro a cranio per visitare Piazza dei miracoli, di cui 20 per salire sulla Torre? Ma questi sono pazzi! 108 € una fam… - erreelleci : @andresalis @JackGrifo @CinziaMontelli @enrica_corti Pisa è strana: 'cartolina' Piazza del Duomo, abbastanza anonim… - doris_vickers : RT @ArchaeoNewsNet: Miniature sundial from the Roman domus in Piazza dei Miracoli in Pisa found in storage - ArchaeoNewsNet : Miniature sundial from the Roman domus in Piazza dei Miracoli in Pisa found in storage - asandra_pon : RT @MMmarco0: Lo scatto perfetto. La superluna incastrata tra il duomo di Maria Assunta e la Torre di Pisa a Piazza dei miracoli. Arte e… -