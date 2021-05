Pisa 19 mila euro per l’associazionismo sociale e sanitario | priorità a giovani ed anziani

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 2 maggio 2021) Diciannoveper sosteneredel territorio. E’ quanto deliberato nei giorni scorsi dalla giunta che ha dato mandato agli uffici comunali di predisporre il bando pubblico per l’assegnazione del contributo. «Abbiamo adottato questa misura – dichiara l’assessore alGianna Gambaccini – per dare un sostegno concreto alle associazioni del territorio che, soprattutto in un periodo complicato come quello attuale, svolgono un’attività di fondamentale importanza per tutta la nostra comunità. Nella delibera adottata dalla giunta abbiamo anche fornito agli uffici una serie di indirizzi e di elementi da valorizzare nella predisposizione del bando di gara per premiare, in particolare, progetti sugliche favoriscano lo ...