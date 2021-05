Pirlo | “Abbiamo avuto grande voglia | ma ci siamo complicati la vita per l’ennesima volta”

(Di domenica 2 maggio 2021) Vittoria in rimonta per la Juventus che ha superato l’Udinese nel finale grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo. Al termine della gara Andreaha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport. “È arrivata questa vittoria con orgoglio e fatica. Era importante vincere per i risultati del pomeriggio. Cilacondisattenzione. Ma è arrivata una vittoria importante. Difficoltà? C’è stanchezza mentale. Quando sei abituato a lottare per lo scudetto e non la Champions qualcosa cambia. Ora l’obiettivo è cambiato e dobbiamo raggiungerlo a tutti i costi, anche se sarà faticoso”. FOTO: Sito Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

... Andreaforse salva la panchina (nel senso che l'esonero non sarebbe comunque stato certo in ... Presentando i risultati della Serie A per questo nuovo turno,sottolineato come per i Ducali ...Complimenti a loro, sappiamo bene quanta fatica si faccia a vincere, quanta faticafatto ... CON- 'Che settimana è stata? Io parlo conogni giorno e più volte. Non c'è stato ...Le parole dell’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta sull’Udinese nella 34^ giornata di Serie A ...Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro l'Udinese.