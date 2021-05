Pio e Amedeo su Paolo Bonolis: “Ha la faccia di uno che si è rotto le pa**e di questo…” (Di domenica 2 maggio 2021) Nell’ultima serata del loro show, Pio e Amedeo si sono letteralmente scatenati. Uno dei temi principali è stato quello del politically correct Pio e Amedeo (Instagram)Anche il terzo ed ultimo episodio di “Felicissima sera” ha raccolto il pieno di ascolti. Milioni di telespettatori si sono sintonizzati su Canale 5, dove è stata trasmessa la puntata finale. Pio e Amedeo sono apparsi scoppiettanti come al solito, con una valanga di battute e ospiti d’eccezione. Tra essi figurano nomi come Eros Ramazzotti, Malena, Nina Zilli, Raoul Bova, Laura Chiatti ed altri ancora. Tutti questi sono stati allo scherzo, mostrando di essere artisti di prim’ordine ma anche personaggi dal grande senso dell’umorismo. Al termine della serata i due presentatori foggiani sono sembrati visibilmente emozionati, scambiandosi abbracci tra di loro e ... Leggi su kronic (Di domenica 2 maggio 2021) Nell’ultima serata del loro show, Pio esi sono letteralmente scatenati. Uno dei temi principali è stato quello del politically correct Pio e(Instagram)Anche il terzo ed ultimo episodio di “Felicissima sera” ha raccolto il pieno di ascolti. Milioni di telespettatori si sono sintonizzati su Canale 5, dove è stata trasmessa la puntata finale. Pio esono apparsi scoppiettanti come al solito, con una valanga di battute e ospiti d’eccezione. Tra essi figurano nomi come Eros Ramazzotti, Malena, Nina Zilli, Raoul Bova, Laura Chiatti ed altri ancora. Tutti questi sono stati allo scherzo, mostrando di essere artisti di prim’ordine ma anche personaggi dal grande senso dell’umorismo. Al termine della serata i due presentatori foggiani sono sembrati visibilmente emozionati, scambiandosi abbracci tra di loro e ...

