Pio e Amedeo: «Ridete se vi offendono e disarmateli" e Vladimir Luxuria risponde "Avete fatto una battuta su di me e io …" (Di domenica 2 maggio 2021) Pio e Amedeo hanno concluso, venerdì scorso, la loro avventura con il programma in fascia serale, in prima serata, "Felicissima sera" e gli ascolti li hanno premiati. Il duo è entusiasta di questa avventura ed è stata una conferma per loro, quella di essere amatissimi dal grande pubblico. Prima di iniziare il loro programma erano andati ospiti da Maria De Filippi ad Amici e lì avevano preannunciato che, a breve, sarebbe partita per loro una nuova avventura. Pio e Amedeo contro il "politicamente corretto" Durante l'ultima puntata di Felicissima sera, Pio e Amedeo hanno parlato del "politicamente corretto" e di quanto sia sbagliato. Hanno detto così: "Vi chiamano neg*i o fro*i? Ridetegli in faccia» perché non è giusto che "le parole" debbano "contare più del significato che ci metti dentro". E poi hanno ...

StefanoGuerrera : se davvero pensate che il pezzo di Pio e Amedeo di ieri sia giusto, oltre a non capire - fidatevi - siete parte del problema. - matteosalvinimi : Giù le mani da Pio e Amedeo! “Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo”. #FelicissimaSera #pioeamedeo - StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - ValerioPastore1 : RT @GiusCandela: Salvini difende la libertà di espressione di Pio e Amedeo (compresibile) ma ostacola la libertà di espressione di Fedez. I… - Angelicaisalive : RT @valeriolundini: Padre Pio e Amedeo Minghi. -