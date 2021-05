Pio e Amedeo, Dureghello: “Ebreo per dire tirchio? Rivoluzionario solo per gli ignoranti”. Cerno annuncia interrogazione parlamentare (Di domenica 2 maggio 2021) Un monologo “infelicissimo” che “riporta agli anni ’30”, con parole che possono “sembrare rivoluzionarie solo agli ignoranti”. È polemica attorno al pezzo comico portato in prima tv da Pio e Amedeo venerdì sera, su Canale 5, durante l’ultima puntata di Felicissima Sera. Il “caso” del monologo, con il quale i due comici volevano sdoganare insulti usati per neri, omosessuali, ebrei, se utilizzati fuori da un contesto di violenza, è stato duramente criticato da attivisti Lgbt, come Vladimir Luxuria, e da artisti, come Michele Bravi, che hanno sottolineato l’importanza del “peso delle parole”, e ora rischia di arrivare anche in parlamento, dopo l’annuncio di interrogazione fatto dal senatore Tommaso Cerno. Ma non solo. Le parole dei due comici hanno suscitato lo sdegno della comunità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Un monologo “infelicissimo” che “riporta agli anni ’30”, con parole che possono “sembrare rivoluzionarieagli”. È polemica attorno al pezzo comico portato in prima tv da Pio evenerdì sera, su Canale 5, durante l’ultima puntata di Felicissima Sera. Il “caso” del monologo, con il quale i due comici volevano sdoganare insulti usati per neri, omosessuali, ebrei, se utilizzati fuori da un contesto di violenza, è stato duramente criticato da attivisti Lgbt, come Vladimir Luxuria, e da artisti, come Michele Bravi, che hanno sottolineato l’importanza del “peso delle parole”, e ora rischia di arrivare anche in parlamento, dopo l’annuncio difatto dal senatore Tommaso. Ma non. Le parole dei due comici hanno suscitato lo sdegno della comunità ...

makkox : la Rai ha fatto il capolavoro social, nell'arco di 24 ore ne è uscita peggio sia di pio e amedeo che della lega :))) - StefanoGuerrera : se davvero pensate che il pezzo di Pio e Amedeo di ieri sia giusto, oltre a non capire - fidatevi - siete parte del problema. - matteosalvinimi : Giù le mani da Pio e Amedeo! “Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo”. #FelicissimaSera #pioeamedeo - drewscop : RT @torschlussp4nik: il modo in cui Stefano Rapone ha pisciato su Pio e Amedeo mi ha fatta bagnare - fortuduck : RT @Iperborea_: Ma Pio e Amedeo non sono stati censurati perché sono saliti sul palco a fare una carezzina sulla testa all'italiano medio,… -