Piazza Sempione, no alla pedonalizzazione: cittadini in protesta contro lo spostamento della Madonnina (FOTO) (Di domenica 2 maggio 2021) In questa domenica 2 Maggio, i cittadini romani residenti nel quartiere di Montesacro, hanno deciso di far sentire di nuovo la loro voce. A far discutere è sempre il progetto del III Municipio mirato a rendere Piazza Sempione un'isola pedonale: per farlo però è necessario lo spostamento di una statua, quella della Madonna della Misericordia (patrona di Montesacro). Leggi anche: Roma, sit-in in Piazza: «La madonna non si tocca». Montesacro si divide, imponente spiegamento di Polizia (FOTO) La manifestazione Dalle 11:30 di questa mattina, i residenti sono scesi in Piazza Sempione a manifestare. La Piazza è blindata. I cittadini, insieme ai comitati di quartiere stanno attualmente ...

