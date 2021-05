Phisikk du role – Lobby | la parola sfortunata

Leggi su formiche

(Di domenica 2 maggio 2021) Esistono pafortunate, che, senza avere alcun merito si guadagnano spazi e attenzioni smisurate, e pache, invece, senza alcun demerito, rimangono esposte alla riprovazione di un popolo per ragioni occulte (o per sofisticate strategie calunniose). Se vogliamo fare qualche esempio tra le prime metterei una new entry nel catalogo dell’ipnotismo lessicale alla moda: resilienza, il cui abuso andrebbe punito con leggi adeguate. O almeno con un Dpcm. Tra le seconde metterei sicuramente il lemma. La patta ha un’origine tardo-latina (da laubia, loggia,tribuna) ed una appropriazione da parte della lingua inglese che ce la restituisce per indicare il corridoio antistante le aule parlamentari, quello riservato al pubblico. Solo in quel corridoio, vicino ma estraneo al luogo dove vengono prese le più importanti ...