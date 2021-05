Perugia, quella macchia cancellata. Caserta in copertina. E il gran lavoro del ds Giannitti (Di domenica 2 maggio 2021) Il Perugia torna in Serie B dopo un anno. E pur chiudendo a pari punti con il Padova, taglia il traguardo per un saldo positivo negli scontri diretti. Circa un anno fa il Perugia aveva visto le streghe (retrocessione dopo i playout) all’interno di una sciagurata gestione tecnica, con il direttore sportivo Goretti autore di molti errori e con il presidente Santopadre che li aveva colpevolmente avallati. Inevitabile la rivoluzione, con l’arrivo del direttore sportivo Marco Giannitti, lo stesso artefice di tanti trionfi a Frosinone dove – oggi – la situazione è cambiata di sicuro non in meglio. Giannitti, al sesto campionato vinto in carriera, ha subito puntato sull’allenatore giusto, quel Fabio Caserta che conosce bene la Serie C e che ancora una volta non ha tradito. Le scelte vincenti sono importanti ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Iltorna in Serie B dopo un anno. E pur chiudendo a pari punti con il Padova, taglia il traguardo per un saldo positivo negli scontri diretti. Circa un anno fa ilaveva visto le streghe (retrocessione dopo i playout) all’interno di una sciagurata gestione tecnica, con il direttore sportivo Goretti autore di molti errori e con il presidente Santopadre che li aveva colpevolmente avallati. Inevitabile la rivoluzione, con l’arrivo del direttore sportivo Marco, lo stesso artefice di tanti trionfi a Frosinone dove – oggi – la situazione è cambiata di sicuro non in meglio., al sesto campionato vinto in carriera, ha subito puntato sull’allenatore giusto, quel Fabioche conosce bene la Serie C e che ancora una volta non ha tradito. Le scelte vincenti sono importanti ...

