“Pensavo fosse finita, invece…”. Laura Torrisi, le prime parole dopo il ricovero. Le condizioni dell’attrice (Di domenica 2 maggio 2021) Laura Torrisi, le condizioni di salute dopo il ricovero. Inaspettata la notizia del ricovero dell’attrice toscana di 41 anni. dopo pochi mesi, Laura Torrisi ha annunciato di recente di trovarsi nuovamente ricoverata in ospedale a causa della malattia contro cui lotta ormai da anni. L’attrice soffre da diversi anni di Endometriosi, una malattia femminile, determinata dall’accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero, cellule che invece dovrebbero trovarsi al suo interno. Nel giro di pochi mesi, due ricoveri, il primo avvenuto a gennaio e il secondo nelle ultime 48 ore. Laura Torrisi di recente ha reso noto il ricovero presso la struttura ospedaliera, ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 maggio 2021), ledi saluteil. Inaspettata la notizia deltoscana di 41 anni.pochi mesi,ha annunciato di recente di trovarsi nuovamente ricoverata in ospedale a causa della malattia contro cui lotta ormai da anni. L’attrice soffre da diversi anni di Endometriosi, una malattia femminile, determinata dall’accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero, cellule che invece dovrebbero trovarsi al suo interno. Nel giro di pochi mesi, due ricoveri, il primo avvenuto a gennaio e il secondo nelle ultime 48 ore.di recente ha reso noto ilpresso la struttura ospedaliera, ma ...

