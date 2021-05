Patti Smith | una sacerdotessa erotica e demoniaca

(Di domenica 2 maggio 2021) Le dita levate in alto nel segno della P-38 sono apparse alla fine, quandosi è lanciata addirittura in un pezzo rhythm and blues, forzando la sua voce (già incantevole, già fascinosa, già inquietante) verso intonazioni «negre». Sono venute in mente, filtrate da un inevitabile distacco, due possibili reazioni: «finalmente» e «ma questi che vogliono». «Finalmente», perché lo spettacolo si faceva per quello, per la celebrazione di un rito che sancisse corrispondenze tra desideri di sovversione e musica, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

SparacinoPietro : RT @denny_denny2222: Balla bimba, in punta di piedi , scalza sopra questa vita ?? Patti Smith - Dancing barefoot ?????????????????????? https://t.c… - leleunz77719427 : RT @denny_denny2222: Balla bimba, in punta di piedi , scalza sopra questa vita ?? Patti Smith - Dancing barefoot ?????????????????????? https://t.c… - servyoursoul : @AlessandraOdri Artisti del calibro di U2 REM PEARL JEAM PATTI SMITH, lo hanno sempre fatto attraverso la loro musi… - Mediaonweb : Chi si stupisce che un cantante faccia una battaglia social-politica dimentica o non conosce Patti Smith, Bob Geldo… - epizeusi : L'inedito di Sangiovanni cantato due volte giusto per confermare che è orribile. La paranoia-ia-ia se poi te ne va-… -

Ultime Notizie dalla rete : Patti Smith

DLSO

... a Genova, per manifestare contro l'obbligo vaccinale per i sanitari, chiamate a raccolta dalla cub sanità, sulle note di 'people have the power' di. Bandiere, musica e tanti cartelli e ...... a Genova , per manifestare contro l'obbligo vaccinale per i sanitari, chiamate a raccolta dalla Cub Sanita', sulle note di 'People have the power' di. Bandiere, musica e tanti cartelli e ...Liverpool postponement is a publicity-grabbing moment but history indicates their efforts will ultimately be in vain ...Anna Oxa in una recente intervista è tornata a parlare del suo incidente a Ballando con le stelle nel 2013. Durante questa chiacchierata ha anche rivelato i suoi rapporti attuali con la Rai, dopo che ...