Parma calcio | la provinciale che sfidò le grandi del pallone

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag – Il risultato è lo stesso di quella che anche i messicani chiamano “partido del siglo”. Sicuramente, per i tifosi del, il ricordo non sarà dolce come il famoso Italia-Germania 4-3. Tutt’altro. Alla Sardegna Arena gli emiliani si portano sul parziale di 1-3 e al ‘90 stanno ancora conducendo con una marcatura di vantaggio sui padroni di casa del Cagliari. Un recupero al cardiopalma rovescia le sorti dell’incontro, deciso, come nel più drammatico dei copioni, da un gol dell’ex Cerri. L’immagine al triplice fischio ha fatto il giro d’Italia: Kurtic a terra e il capitano degli isolani Joao Pedro seduto accanto al gialloblu per consolarlo, o almeno per provarci. Insomma, non ha l’epicità della semifinale di Messico ‘70 ma, per più di un addetto ai lavori, la massima competizione nazionale 2020/21 si è già presa una sua ...