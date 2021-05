Parco del Serio, allarme nutrie: “Fuori controllo, danni ingenti per l’agricoltura” (Di domenica 2 maggio 2021) “La presenza delle nutrie è purtroppo Fuori controllo e bisogna agire: politica, enti locali, corpo forestale, Ats, organizzazioni agricole, non possono chiudere gli occhi e rinunciare ad intervenire per la protezione del nostro territorio”. Così il presidente del Parco del Serio, Basilio Monaci. La nutria, un roditore semi-acquatico, originario del sud America e importato in Europa negli anni ’50 del secolo scorso, ha la caratteristica di scavare gallerie per fare tane sotterranee, con uno sviluppo lineare di diversi metri, rappresentando così un rischio per la tenuta degli argini dei corsi d’acqua naturali, dei canali di irrigazione e di scolo, una vera emergenza ecologica ed ambientale per la pianura. Essenzialmente erbivoro, secondo alcuni studi, per i soggetti adulti sono necessari circa 2 chili ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 maggio 2021) “La presenza delleè purtroppoe bisogna agire: politica, enti locali, corpo forestale, Ats, organizzazioni agricole, non possono chiudere gli occhi e rinunciare ad intervenire per la protezione del nostro territorio”. Così il presidente deldel, Basilio Monaci. La nutria, un roditore semi-acquatico, originario del sud America e importato in Europa negli anni ’50 del secolo scorso, ha la caratteristica di scavare gallerie per fare tane sotterranee, con uno sviluppo lineare di diversi metri, rappresentando così un rischio per la tenuta degli argini dei corsi d’acqua naturali, dei canali di irrigazione e di scolo, una vera emergenza ecologica ed ambientale per la pianura. Essenzialmente erbivoro, secondo alcuni studi, per i soggetti adulti sono necessari circa 2 chili ...

pompeii_sites : Lunedì 3 maggio 2021 riaprono tutti i siti del territorio del Parco Archeologico di Pompei ?????… - Agenzia_Ansa : Gianna Nannini, Lp e Noel Gallagher nel cast del Concerto del #1Maggio di Roma. Una quarantina di artisti sul palco… - sbonaccini : Nel PNRR il Governo ha inserito, tra i 14 progetti strategici come grandi attrattori culturali, il Parco del Delta… - marco_monetta : RT @Orticalab: Un’altra vita per il Parco San Gregorio di #Atripalda: taglio degli alberi e nuove piantumazioni per riabilitare il polmone… - Trisss_______ : Sai bestiolina non ti ho mai conosciuto, te ne sei andato prima che potessi vedere la luce del sole, eppure io ti a… -