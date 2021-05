Paratici | «Suarez? Ha ragione Agnelli | ho un’ampia delega da parte del club per il calciomercato»

(Di domenica 2 maggio 2021) Ai microfoni di Sky, prima della partita contro l’Udinese, ha parlato il dirigente della Juventus Fabio. L’Inter ha vinto lo scudetto. Interrompe il vostro dominio. «Facciamo grandi complimenti all’Inter e ad Antonio. Sappiamo che dietro ogni successo ci sono passione, amore per ciò che si fa, sacrificio. Sappiamo bene quanta fatica si faccia a vincere, quanta fatica ci vuole a essere per tanti giorni primi della classe. E’ un’impresa storica quella che abbiamo compiuto noi, unica nel calcio italiano e nello sport mondiale. Quindi grandi complimenti all’Inter, scudetto meritato e adesso pensiamo a noi». Visti i risultati delle altre diventa fondamentale oggi. «Al di là dei risultati, pensiamo a noi stessi, cerchiamo di giocare al meglio la partita e di portare più punti possibili». In questi giorni ha parlato più del solito con Pirlo? «Parlo con Pirlo ogni ...

... dalla Superlega alle plusvalenze, dal casoalla gestione tecnica delle ultime due annate, è ... Insieme a lui, lode al lavoro di Beppe Marotta (che ora festeggia con l'Inter), Fabioe ...... agitata dal caso(la pubblicazione dei verbali ha creato qualche imbarazzo di troppo) e dalle voci di mercato, che vorrebbero una rivoluzione sia in società (via Agnelli e, dentro ...Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport prima di Udinese-Juventus ... Non abbiamo affrontato argomenti particolari, ma quelli che affrontiamo ogni settimana». CASO SUAREZ – «La mia posizione non cambia.“Cogliamo l’occasione per fare grandissimi complimenti all’Inter e ad Antonio Conte. Dietro ogni successo ci sono passione, amore per quello che si fa, sacrificio. Noi sappiamo bene quanta faccia si f ...