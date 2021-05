Paolo Pluda: chi è l’uomo accusato dell’attacco al centro vaccini di Brescia (Di domenica 2 maggio 2021) Aveva preso parte il 27 febbraio scorso a una manifestazione “no vax” in centro a Verona Paolo Pluda, uno dei due presunti attentatori dell’hub vaccinale di Brescia, arrestato ieri. Alla protesta, da titolo “Riprendiamoci la nostra vita!”, e organizzata dal Movimento “3V” avevano preso parte circa 300 persone, che si erano schierate davanti alle scalinate del municipio. Tra i partecipanti la deputata del Gruppo Misto, espulsa dal M5S, Sara Cunial. Molti dei partecipanti alla manifestazione non indossavano la mascherina. Una sua foto davanti al Municipio veronese indossa un cartello con lo slogan “Stop dittatura sanitaria” Pluda l’ha pubblicata sul suo profilo facebook . Il professor Roberto Burioni su Twitter ha pubblicato la foto del profilo facebook di Pluda, con tanto di errore ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 2 maggio 2021) Aveva preso parte il 27 febbraio scorso a una manifestazione “no vax” ina Verona, uno dei due presunti attentatori dell’hub vaccinale di, arrestato ieri. Alla protesta, da titolo “Riprendiamoci la nostra vita!”, e organizzata dal Movimento “3V” avevano preso parte circa 300 persone, che si erano schierate davanti alle scalinate del municipio. Tra i partecipanti la deputata del Gruppo Misto, espulsa dal M5S, Sara Cunial. Molti dei partecipanti alla manifestazione non indossavano la mascherina. Una sua foto davanti al Municipio veronese indossa un cartello con lo slogan “Stop dittatura sanitaria”l’ha pubblicata sul suo profilo facebook . Il professor Roberto Burioni su Twitter ha pubblicato la foto del profilo facebook di, con tanto di errore ...

