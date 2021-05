Daviderel4 : RT @LaNotiziaTweet: Paolo Pluda: chi è l'uomo accusato dell'attacco al centro vaccini di Brescia - GracielaCesari : RT @PoliticaPerJedi: 'Nicola Zanardelli, 51 anni, e Paolo Pluda, 52, entrambi bresciani e del movimento no-vax'. È anche per colpa di gran… - StefaniaVentu16 : RT @PoliticaPerJedi: 'Nicola Zanardelli, 51 anni, e Paolo Pluda, 52, entrambi bresciani e del movimento no-vax'. È anche per colpa di gran… - svirgola2 : @Sarita_Libre @violet6femme 'Paolo Pluda, 52 anni di Brescia, e Nicola Zanardelli, 51 anni, di Monticelli Brusati (… - infoitinterno : Paolo Pluda: chi è l'uomo accusato dell'attacco al centro vaccini di Brescia -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Pluda

LA NOTIZIA

Si svolgerà martedì nel carcere di Brescia l'interrogatorio die Nicola Zanardelli, i due no - vax accusati di aver lanciato il 3 aprile scorso due bottiglie molotov contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia e arrestati perché "gravemente ...Saranno interrogati martedì in carcere a Bresciae Nicola Zanardelli, i due no vax bresciani arrestati con le accuse di atto di terrorismo con ordigni micidiali e porto e detenzione di armi da guerra per aver lanciato due molotov lo ...In manette su richiesta della procura Paolo Pluda, 52 anni, e Nicola Zanardelli, 5. Per il giudice «una condotta in grado di ostacolare la campagna vaccinale e arrecare un grave danno al Paese» ...Per i due bresciani ci sono accuse pesantissime, gravemente indiziati dei delitti di atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi e porto e detenzione di armi da guerra commessi ai danni del c ...