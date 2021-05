Pallamano | Qualificazioni Europei 2022 | Italia sconfitta 37-16 dalla Norvegia nell’ultima giornata

Leggi su oasport

(Di domenica 2 maggio 2021) Si è chiuso con unail cammino della Nazionalena dimaschile nelleagli, con la formazione del Bel Paese che è uscita con le ossa rotte dall’improbo confronto con lasul neutro di Valmiera (Lettonia), al termine di una partita mai in discussione e sempre in favore degli scandinavi. A sbloccare il punteggio è stato però Nicolò D’Antino, prima di un parziale di 5-0 in favore di Sander Sagosen e compagni, con il fuoriclasse del Kiel grande ispiratoreposizione di centrale. A questo punto gli azzurri sono crollati, hanno perso molti palloni in fase offensiva, subendo molteplici contropiede da parte degli avversari, fino al 23-9 con cui si è chiuso il primo tempo. Poche le realizzazioni ...