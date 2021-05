Pagelle Sampdoria Roma | Audero si supera | male Dzeko

(Di domenica 2 maggio 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Adrien Silva () FLOP: Cristante () VOTI(4-4-1-1):7,5; Bereszynski 6,5, Tonelli 7, Colley 7, Augello 6,5; Damsgaard 6 (dal 80’ Candreva s.v.), Adrien Silva 7 (dal 84’ Ekdal sv), Thorsby 6,5, Jankto 6,5; Verre 6 (dal 72’ Ramirez 6); Gabbiadini 5,5 (dal 72’ Keita 6,5). Allenatore: Ranieri 7.(3-4-1-2): Fuzato 5,5; Mancini 5,5, Smalling 6, Kumbulla 5 (dal 63? Ibanez 6); Bruno Peres 6, Cristante 5,5, Villar 5,5 (dall’83’ ...

Obiang 6 Allaera da Champions, tant'è che venne pagato dal West Ham 6,5 milioni, contro i 130mila euro di arrivo, a 16 anni. Negli anni si è perso, rispetto alle attese. Gira a vuoto, ...PAGELLE SAMPDORIA ROMA – Dopo la figuraccia di Manchester non c'è reazione della Roma: i giallorossi, nel posticipo della 34° giornata a Marassi, perde per 2-0 contro la Sampdoria. Per i blucerchiati ...