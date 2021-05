Paesi Baltici | a Italferr l’elettrificazione della nuova linea dell’Alta Velocità

Leggi su ildenaro

(Di domenica 2 maggio 2021) Tre, sette stazioni passeggeri, tre nuovi terminal merci multimodali, connessioni con porti e aeroporti. Un totale di 870 chilometri per connettere Estonia, Lettonia e Lituania al continente con unaad alta. Il Gruppo FS Italiane, attraverso la sua società di ingegneria, ha sottoscritto in consorzio con la tedesca Deutsche Bahn e la spagnola Idom il contratto per il supporto alle attività di elettrificazioneAltaRail Baltica. Si tratta del più grande progetto di elettrificazione in Europa, con laAV che ha l’obiettivo di collegare i tre Stati del Baltico facendo da catalizzatore per la crescita sostenibile dei territori che ...