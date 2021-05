Overwatch, critiche pesanti per la nuova skin di Mei, bollata come esempio di "appropriazione culturale" (Di domenica 2 maggio 2021) Pochi giorni fa, Blizzard ha svelato pubblicamente le nuove skin leggendarie di Overwatch, disponibili all'acquisto in-game per tutti i giocatori. Fra di esse, esiste una particolare skin di Mei, la quale ha creato una particolare e spinosa controversia. Questa skin, visibile di seguito, è dedicata agli atleti MMA, ovvero alle arti marziali miste e dona a Mei un completo sportivo con guantoni e cintura. Il problema, tuttavia, non è in questi dettagli, bensì alla sua nuova capigliatura. La skin, capelli compresi, è ispirata a Zhang Weili, una lottatrice cinese che, in ottemperanza alle regole dello sport, porta i capelli in quel modo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 2 maggio 2021) Pochi giorni fa, Blizzard ha svelato pubblicamente le nuoveleggendarie di, disponibili all'acquisto in-game per tutti i giocatori. Fra di esse, esiste una particolaredi Mei, la quale ha creato una particolare e spinosa controversia. Questa, visibile di seguito, è dedicata agli atleti MMA, ovvero alle arti marziali miste e dona a Mei un completo sportivo con guantoni e cintura. Il problema, tuttavia, non è in questi dettagli, bensì alla suacapigliatura. La, capelli compresi, è ispirata a Zhang Weili, una lottatrice cinese che, in ottemperanza alle regole dello sport, porta i capelli in quel modo. Leggi altro...

