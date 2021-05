Oroscopo Scorpione del giorno: previsioni del giorno 02/05/2021 (Di domenica 2 maggio 2021) Questa per te sarà una delle settimane più emozionanti di tutto l’anno, perché Venere, il pianeta dell’amore, lancerà dei baci a Nettuno nella tua casa del divertimento e del romanticismo. È l’ultima settimana di Venere in Toro, la tua casa delle relazioni, e la cosa enfatizzerà ulteriormente l’amore e il legame che ti unisce al tuo compagno. La connessione che Venere oggi formerà con Nettuno farà iniziare la settimana con una nota idilliaca, mentre la successiva connessione con Plutone ti incoraggerà ad aprirti maggiormente al tuo amato. Se invece l’amore lo stai ancora cercando, gli incontri che farai in questi giorni saranno molto promettenti. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di domenica 2 maggio 2021) Questa per te sarà una delle settimane più emozionanti di tutto l’anno, perché Venere, il pianeta dell’amore, lancerà dei baci a Nettuno nella tua casa del divertimento e del romanticismo. È l’ultima settimana di Venere in Toro, la tua casa delle relazioni, e la cosa enfatizzerà ulteriormente l’amore e il legame che ti unisce al tuo compagno. La connessione che Venere oggi formerà con Nettuno farà iniziare la settimana con una nota idilliaca, mentre la successiva connessione con Plutone ti incoraggerà ad aprirti maggiormente al tuo amato. Se invece l’amore lo stai ancora cercando, gli incontri che farai in questi giorni saranno molto promettenti. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Domenica 2 maggio 2021 -… - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 2 maggio 2021: segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Scorpione_astro : 01/mag/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - Scorpione_astro : 01/mag/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: - Scorpione_astro : 01/mag/2021: Salute, Amore & Denaro => Per saperne di più: -