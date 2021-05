Oroscopo di Paolo Fox dal 3 al 9 maggio: previsioni della settimana (Di domenica 2 maggio 2021) L’astrologo Paolo Fox ci descrive cosa accadrà ai vari segni zodiacali nella settimana che sta per iniziare. Ecco l’Oroscopo dal 3 al 9 maggio. Ariete Non è un momento florido per gli Ariete, che sono in riflessione sui sentimenti. Hanno infatti bisogno di qualcuno che dia loro degli stimoli, e i segni ideali sono Gemelli o Acqaurio. Da domenica entra Venere nel segno che ti incorraggerà. Nel lavoro, piano piano tutto sta prendendo la piega giusta, e andhe se ci vogliono dei sacrifici, la stanchezza non deve frenare la tua voglia di fare o il tuo ottimismo. Toro Venere ti sorride, rendendoti molto più disponibile all’amore. Vai oltre i problemi del passato, e supera gli ostacoli. Nel lavoro, anche se stai facendo qualcosa che non ti piace, ti conviene aver pazienza perchè grazie a Giove otterrai ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 2 maggio 2021) L’astrologoFox ci descrive cosa accadrà ai vari segni zodiacali nellache sta per iniziare. Ecco l’dal 3 al 9. Ariete Non è un momento florido per gli Ariete, che sono in riflessione sui sentimenti. Hanno infatti bisogno di qualcuno che dia loro degli stimoli, e i segni ideali sono Gemelli o Acqaurio. Da domenica entra Venere nel segno che ti incorraggerà. Nel lavoro, piano piano tutto sta prendendo la piega giusta, e andhe se ci vogliono dei sacrifici, la stanchezza non deve frenare la tua voglia di fare o il tuo ottimismo. Toro Venere ti sorride, rendendoti molto più disponibile all’amore. Vai oltre i problemi del passato, e supera gli ostacoli. Nel lavoro, anche se stai facendo qualcosa che non ti piace, ti conviene aver pazienza perchè grazie a Giove otterrai ...

