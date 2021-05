Oroscopo Capricorno, domani 3 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di domenica 2 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 3 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. Carissimi Capricorno, il vostro primo lunedì del mese vi vede occupare una posizione abbastanza alta tra i segni più favoriti dai transiti astrali. La giornata si configura come all’insegna della tranquillità e della calma, che potreste interpretare come negativa data la vostra indole intraprendente e impetuosa. Non è affatto così, però, perché dalla tranquillità spesso si riesce a ricavare il meglio di se stessi, e potreste essere in grado di eccellere pressoché in qualsiasi campo decidiate di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 2 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 3? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Carissimi, il vostro primo lunedì del mese vi vede occupare una posizione abbastanza alta tra i segni più favoriti dai transiti astrali. La giornata si configura come all’insegna della tranquillità e della calma, che potreste interpretare come negativa data la vostra indole intraprendente e impetuosa. Non è affatto così, però, perché dalla tranquillità spesso si riesce a ricavare il meglio di se stessi, e potreste essere in grado di eccellere pressoché in qualsiasi campo decidiate di ...

