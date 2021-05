Oroscopo Cancro | domani 3 maggio | amore | lavoro e fortuna

(Di domenica 2 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 3? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Amici del, il vostro lunedì sembra essere caratterizzato da un paio di nubi,tamente passeggere, che potrebbero interessare principalmente la vostra vita famigliare e affettiva. A garantirvi questo influsso sarà il passaggio della Luna e di Plutone non distante dalla vostra orbita celeste. Tuttavia, non preoccupatevi perché dall’altra parte potrete contare anche sul Sole e Venere, in posizione positiva che vi aiuteranno a mitigare gli influssi negativi degli altri due ...

