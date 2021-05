Oroscopo Cancro del giorno: previsioni del giorno 02/05/2021 (Di domenica 2 maggio 2021) Questa settimana potresti riuscire ad andare a fondo in una questione che ti sta a cuore, soprattutto se riguarda le tue relazioni. Se hai qualche problema con il tuo compagno o con qualcuno dei tuoi amici, la collaborazione tra l’intellettuale Mercurio e il trasformativo Plutone probabilmente ti aiuterà a identificarne la causa e a risolverlo. Se invece le tue relazioni stanno andando a gonfie vele, aiutate dalla dolce Venere nel tuo settore dell’amicizia, avrai comunque l’occasione di rendere tuoi legami ancora più soddisfacenti e profondi. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di domenica 2 maggio 2021) Questa settimana potresti riuscire ad andare a fondo in una questione che ti sta a cuore, soprattutto se riguarda le tue relazioni. Se hai qualche problema con il tuo compagno o con qualcuno dei tuoi amici, la collaborazione tra l’intellettuale Mercurio e il trasformativo Plutone probabilmente ti aiuterà a identificarne la causa e a risolverlo. Se invece le tue relazioni stanno andando a gonfie vele, aiutate dalla dolce Venere nel tuo settore dell’amicizia, avrai comunque l’occasione di rendere tuoi legami ancora più soddisfacenti e profondi. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

