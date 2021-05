Omofobia, Michele Bravi risponde a Pio e Amedeo: «Le parole sono importanti, scrivono la storia» – Il video (Di domenica 2 maggio 2021) «Non si può più dire niente, non si può più dire neg*o. Oggi contano più le parole delle intenzioni». Lo sketch di Pio e Amedeo dal titolo L’ironia salverà il mondo, andato in onda durante il varietà di Mediaset Felicissima sera, ha provocato le indignazioni di artisti e personaggi dello spettacolo che non si sono ritrovati nelle affermazioni dei due comici. Tra chi ha preso la parola c’è stato il cantante Michele Bravi, che ha fatto coming out nel 2017, il quale ha risposto indirettamente al duo con un discorso dal palco del Concertone del Primo Maggio, a Roma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration) Secondo la posizione di Pio e Amedeo, usare le parole neg*o e fr**io in ... Leggi su open.online (Di domenica 2 maggio 2021) «Non si può più dire niente, non si può più dire neg*o. Oggi contano più ledelle intenzioni». Lo sketch di Pio edal titolo L’ironia salverà il mondo, andato in onda durante il varietà di Mediaset Felicissima sera, ha provocato le indignazioni di artisti e personaggi dello spettacolo che non siritrovati nelle affermazioni dei due comici. Tra chi ha preso la parola c’è stato il cantante, che ha fatto coming out nel 2017, il quale ha risposto indirettamente al duo con un discorso dal palco del Concertone del Primo Maggio, a Roma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration) Secondo la posizione di Pio e, usare leneg*o e fr**io in ...

michele_apicell : RT @borghi_claudio: Mi tocca ricordare a #Fedez e a tutti quelli che parlano di #leggezan senza conoscerla che tutti siamo contro l'omofobi… - Ciro_DeVivo : Bravo Michele Bravi Basta razzismo, basta omofobia basta tutto questo !!!! Dobbiamo combatterlo e sono contento c… - Lumia_loui : RT @simbaissad: che poi vedete? Fedez da etero non ha parlato a nome della comunità lgbtq+, ma ha parlato PER la comunità lgbt. Michele Br… - simbaissad : che poi vedete? Fedez da etero non ha parlato a nome della comunità lgbtq+, ma ha parlato PER la comunità lgbt. Mi… - embrassermoncul : MICHELE BRAVI SAID NON VI PERMETTERÒ PIÙ DI NASCONDERE LA VOSTRA OMOFOBIA DIETRO AL NON SI PUÒ PIÙ DIRE NIENTE ???????? -