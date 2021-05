Olympia Dukakis | morta a 89 anni l’attrice premio Oscar per Stregata dalla luna

repubblica : È morta Olympia Dukakis, premio Oscar per 'Stregata dalla luna' - MediasetTgcom24 : Addio all'attrice Olympia Dukakis: vinse l'Oscar con 'Stregata dalla luna' #olympiadukakis - LaStampa : Addio a Olympia Dukakis, Oscar nei panni della madre di Cher - serperuta : RT @gippu1: E' morta a 89 anni Olympia Dukakis, premio Oscar come miglior attrice non protagonista per una delle commedie più deliziose deg… - CorkScrew12 : RT @gippu1: E' morta a 89 anni Olympia Dukakis, premio Oscar come miglior attrice non protagonista per una delle commedie più deliziose deg… -

Ultime Notizie dalla rete : Olympia Dukakis

Si è spenta ieri a 89 anni, attrice statunitense di origine greca che per tutta la sua carriera si è divisa tra cinema, televisione e teatro. Nata nel 1931, lainizia a recitare negli anni Sessanta in ...stata annunciata ieri, sabato 1 maggio, la triste scomparsa di, l'attrice Premio Oscar di Stregata dalla Luna, Fiori d'acciaio Tales of the City. Oggi sui social , numerose star di Hollywood, da Cher a Viola Davis a Paul Reiser, omaggiano la ...Cher is leading tributes to her Moonstruck co-star Olympia Dukakis, following the news of the 89 year old's death on Saturday (01May21). The pop superstar and actress, who played the daughter of ...Watch "Veteran stage and screen actress Olympia Dukakis dies at age 89", a CBSN video on CBSNews.com. View more CBSN videos and watch CBSN, a live news stream featuring original CBS News reporting.