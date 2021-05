Obbligo della sala per i film prodotti con il contributo dello Stato, ecco perché il decreto fa infuriare Anec (Di domenica 2 maggio 2021) Dario Franceschini reintroduce l’Obbligo dei film in sala prima dello streaming ma i grandi titoli italiani non escono. La vicenda del cosiddetto “decreto finestre” va spiegata bene perché la situazione delle sale cinematografiche italiane è piuttosto critica. Il ministero della Cultura ha firmato il nuovo ‘decreto finestre’ che reintroduce l’Obbligo di uscita in sala per i film che ricevono contributi dallo Stato. Le nuovi disposizioni prevedono che i film italiani possano approdare nei canali streaming e in tv dopo trenta giorni dalla prima proiezione al cinema. Da oggi fino al 31 dicembre 2021 quindi un film come Freaks Out, previsto in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Dario Franceschini reintroduce l’deiinprimastreaming ma i grandi titoli italiani non escono. La vicenda del cosiddetto “finestre” va spiegata benela situazione delle sale cinematografiche italiane è piuttosto critica. Il ministeroCultura ha firmato il nuovo ‘finestre’ che reintroduce l’di uscita inper iche ricevono contributi dallo. Le nuovi disposizioni prevedono che iitaliani possano approdare nei canali streaming e in tv dopo trenta giorni dalla prima proiezione al cinema. Da oggi fino al 31 dicembre 2021 quindi uncome Freaks Out, previsto in ...

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo della Nuova bufera sul Csm, Nordio: "Il morto ha afferrato il vivo" ... che della giustizia fece la "prima battaglia sociale" nei tanti anni delle sue battaglie per i diritti civili. "Credo che la politica debba riappropriarsi del suo primato e abbia l'obbligo di ...

Cinema, torna l'obbligo dell'uscita in sala prima dello streaming ...validità degli accordi che gli operatori hanno siglato con le piattaforme prima del 2 maggio 2021 ossia nel periodo in cui a causa della chiusura delle sale è stato temporaneamente sospeso l'obbligo ...

Cinema, torna l'obbligo in sala prima di streaming, ma è polemica Agenzia ANSA Figlio professionista abilitato: gli spetta il mantenimento? Quando si raggiunge veramente l’indipendenza economica? Basta aver conseguito il titolo per dire stop all’assegno versato dai genitori? L’obbligo di mantenimento dei figli non cessa per il fatto che c ...

Franceschini:film in sala,poi streaming 20 Franceschini:film in sala,poi streaming Il ministro della Cultura Franceschini ha firmato il nuovo decreto finestre , che reintroduce l'obbligo di uscita in sala per i film che ricevono contributi ...

