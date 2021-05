“Non mi rivolgere più la parola”, lo scontro diventa insanabile: il motivo (Di domenica 2 maggio 2021) L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ha lasciato uno strascico di tensione molto importante, in particolare nel gruppo dei Primitivi dove la rivelazioni di Miryea Stabile hanno dato vita ad uno scontro durissimo con Angela Melillo e Gilles Rocca. Il motivo La puntata di giovedì 29 aprile ha lasciato strascichi e tensioni nei naufraghi in particolare nel gruppo dei Primitivi dove la strategia messa in atto da Gilles Rocca ha scatenato diverse situazioni. Vediamole nel dettaglio. I fatti. Come descritto da Cronaka 12 nei giorni scorsi è in atto una strategia chiara da parte di Gilles Rocca. Andare al confronto al televoto con Roberto Ciufoli, entrambe sono tra i favoriti per la vittoria finale, per misurare il suo livello di consenso. —>>> Ti potrebbe interessare anche Isola dei Famosi, è il momento delle vendette incrociate: ... Leggi su ck12 (Di domenica 2 maggio 2021) L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ha lasciato uno strascico di tensione molto importante, in particolare nel gruppo dei Primitivi dove la rivelazioni di Miryea Stabile hanno dato vita ad unodurissimo con Angela Melillo e Gilles Rocca. IlLa puntata di giovedì 29 aprile ha lasciato strascichi e tensioni nei naufraghi in particolare nel gruppo dei Primitivi dove la strategia messa in atto da Gilles Rocca ha scatenato diverse situazioni. Vediamole nel dettaglio. I fatti. Come descritto da Cronaka 12 nei giorni scorsi è in atto una strategia chiara da parte di Gilles Rocca. Andare al confronto al televoto con Roberto Ciufoli, entrambe sono tra i favoriti per la vittoria finale, per misurare il suo livello di consenso. —>>> Ti potrebbe interessare anche Isola dei Famosi, è il momento delle vendette incrociate: ...

BettainChin : RT @stibba_stardi: @lorenzhaus @horusarcadia Bisognerebbe che qualcuno che frequenta il mainstream cominciasse a rivolgere ai giornalisti s… - vaniacavi : RT @stibba_stardi: @lorenzhaus @horusarcadia Bisognerebbe che qualcuno che frequenta il mainstream cominciasse a rivolgere ai giornalisti s… - camillaAC6 : Ultima cosa e poi me ne vado a letto. Tommy si è preso tante critiche, pure sui metri quadri della casa, (per non p… - Apollo_MX5 : RT @tranellio: @rubinorossob @RomaPuledrina Se ci sono persone che raccontano cazzate, trovo giusto dimostrarlo. Altra cosa è la lamentela… - DomenicoSimon17 : @MiuccioPrado @alfredoferrante @La_manina__ non mi risulta che ci si possa rivolgere al centro di vaccinazione a pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Non rivolgere Milan, Donnarumma: colloquio con gli ultrà a Milanello. "O rinnovo o non giochi contro la Juventus" Il suo futuro passa dalla Champions? "Ho un altro anno di contratto, questa è una domanda che dovete rivolgere ai dirigenti, non a me". A fine partita lo svedese ha salutato l'ex compagno di squadra ...

Ecco come sbloccare facilmente la sim del telefonino in poco tempo Se non ci si può rivolgere all'operatore telefonico, cercare il rivenditore più vicino al luogo in cui siamo e rivolgersi al personale per risolvere il problema. Anche se abbiamo a disposizione ...

“Non mi rivolgere più la parola”, lo scontro diventa insanabile: il motivo Ck12 Giornale Il suo futuro passa dalla Champions? "Ho un altro anno di contratto, questa è una domanda che doveteai dirigenti,a me". A fine partita lo svedese ha salutato l'ex compagno di squadra ...Seci si puòall'operatore telefonico, cercare il rivenditore più vicino al luogo in cui siamo e rivolgersi al personale per risolvere il problema. Anche se abbiamo a disposizione ...