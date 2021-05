No assunzioni dalle GPS per nessun ordine e grado di scuola. Lettera (Di domenica 2 maggio 2021) Inviata da Annamaria Letizia Docente Primaria precaria - Le GPS sono delle graduatorie in aggiuntiva a quelle di Istituto e alle Gae, servono solo per le supplenze temporanee, non si può parlare di assunzioni a tempo indeterminato, in nessun grado e ordine di scuola, né tanto meno assunzioni per il Sostegno, quest' Anno ci saranno ulteriori Specializzandi ad hoc presso Universita' di Alto prestigio, organizzate per mettere sul campo Professionisti con Un Titolo valido legalmente e con precedenti esperienze di insegnamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 2 maggio 2021) Inviata da Annamaria Letizia Docente Primaria precaria - Le GPS sono delle graduatorie in aggiuntiva a quelle di Istituto e alle Gae, servono solo per le supplenze temporanee, non si può parlare dia tempo indeterminato, indi, né tanto menoper il Sostegno, quest' Anno ci saranno ulteriori Specializzandi ad hoc presso Universita' di Alto prestigio, organizzate per mettere sul campo Professionisti con Un Titolo valido legalmente e con precedenti esperienze di insegnamento. L'articolo .

