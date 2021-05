Nino Frassica, racconto dal passato: “Mi ha cambiato la vita” (Di domenica 2 maggio 2021) Il noto attore comico Nino Frassica ha svelato un inedito retroscena che riguarda il suo passato: ecco come ha incontrato il grande artista italiano. Nino Frassico sull’incontro che gli ha cambiato la vita (Getty Images)Il comico e attore siciliano Nino Frassica siederà questa sera al famoso “Tavolo” di Rai 3: sarà infatti uno degli ospiti di Fabio Fazio per il nuovo appuntamento con Che tempo che fa. Nel corso della trasmissione, che come sempre andrà in onda in prima serata su Rai 3, ci saranno in studio diverse personalità dello spettacolo e della musica. Ecco alcuni nomi: Mago Forrest, Gigi Marzullo, Orietta Berti e Luca Barbarossa. Il comico è stato ospite anche di Maria de Filippi ieri sera ad Amici facendo divertire tutti con ... Leggi su altranotizia (Di domenica 2 maggio 2021) Il noto attore comicoha svelato un inedito retroscena che riguarda il suo: ecco come ha incontrato il grande artista italiano.Frassico sull’incontro che gli hala(Getty Images)Il comico e attore sicilianosiederà questa sera al famoso “Tavolo” di Rai 3: sarà infatti uno degli ospiti di Fabio Fazio per il nuovo appuntamento con Che tempo che fa. Nel corso della trasmissione, che come sempre andrà in onda in prima serata su Rai 3, ci saranno in studio diverse personalità dello spettacolo e della musica. Ecco alcuni nomi: Mago Forrest, Gigi Marzullo, Orietta Berti e Luca Barbarossa. Il comico è stato ospite anche di Maria de Filippi ieri sera ad Amici facendo divertire tutti con ...

chetempochefa : “Non sono superstizioso perché porta male!” Anche questa domenica Nino Frassica vi aspetta a #CTCF da @fabfazio su… - gracivaleria : RT @Serenahvabbe: Nino Frassica che riesce a far piangere dal ridere senza mai offendere nessuno, essere volgare o banale, è per me il geni… - Jade___Mermaid : Recuperando Nino Frassica ieri ad Amici, mi areno sul 'Maria, ti trovo in ottimo stato di conservazione' - __diegoos_ : @zorzi_gaia Ho trovato più divertente Nino Frassica che loro. - blvckrc : RT @acciokindness: Nino Frassica >>>> Pio & Amedeo #Amici20 -