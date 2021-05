Newcastle-Arsenal (domenica, ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 2 maggio 2021) Il Newcastle si presenta in questa partita nella migliore forma in assoluto di tutta la stagione, imbattuto nelle ultime quattro partite, comprese le vittorie contro Burnley e West Ham. Con nove punti di vantaggio (classifica di sabato mattina) sul Fulham, i Magpies sono ormai fuori pericolo. Il rigore di Nicolas Pepe ha dato un’ancora di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 2 maggio 2021) Ilsi presenta in questa partita nella migliore forma in assoluto di tutta la stagione, imbattuto nelle ultime quattro partite, comprese le vittorie contro Burnley e West Ham. Con nove punti di vantaggio (classifica di sabato mattina) sul Fulham, i Magpies sono ormai fuori pericolo. Il rigore di Nicolas Pepe ha dato un’ancora di InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Newcastle-Arsenal (domenica, ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, - HandofArteta : Martinelli starts! - ClockEndItalia : NEW: Il Pronostico | Come finirà? Newcastle troppo motivato per un Arsenal senza obiettivi in campionato? Sembrer… - _TOTAL_FOOT : ?? PROGRAMME #TV - 02/05/2021 • 12:30 - Lazio ?? Genoa ?? beIN MAX 4 • 13:00 - Bordeaux ?? Rennes ?? Canal+Sport •… - zhoro79876288 : RT @stats_c3: Sunday matches ?? ??????????????#PremierLeague ??Newcastle-Arsenal ???BTTS | 1.72 ????#SerieA ??Bologna-Fiorentina ???Over 2.5 | 1.81… -